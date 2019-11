Aperta regolarmente la scuola media Leonardo Da Vinci

I tecnici del Comune di Lastra a Signa e di Consiag Servizi Comuni sono intervenuti questa mattina per ripristinare la funzionalità della caldaia della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci. L’esito dell’intervento è stato positivo e quindi domani, 20 novembre, la scuola sarà aperta regolarmente.

Resta ancora da completare la verifica sulle cause dell’allagamento che ha colpito i locali della caldaia e per questo i tecnici continueranno ad eseguire monitoraggi e controlli per tutta la giornata di oggi e, se necessario, nei prossimi giorni. Per permettere tali interventi saranno modificate le vie di accesso e uscita alla scuola. In queste ore sono intervenuti anche i tecnici di Publiacqua che hanno invece effettuato le verifiche sulla rete idrica.

Ricordiamo che la scuola è stata chiusa per l'intera giornata di oggi, su disposizione del sindaco che ha firmato la relativa ordinanza, dopo il guasto all'impianto di riscaldamento causato dall'allagamento dei locali della caldaia.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

