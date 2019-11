I più letti della settimana: gli aggiornamenti del maltempo seguiti da migliaia di persone

Ritorna la rubrica dedicata al riassunto degli articoli più letti della scorsa settimana su gonews.it. L'articolo ha lo scopo di ricapitolare i fatti rilevanti che hanno caratterizzato la settimana appena passata, siano essi di cronaca nera o di costume o ancora di politica. Il criterio è quello delle letture evidenziate con i dati certificati da Google Analytics. Per scelta della redazione e rispetto nei confronti di chi è toccato da lutti, non saranno evidenziati i numeri degli articoli di cronaca nera. In questo pezzo analizziamo la settimana compresa tra lunedì 11 novembre 2019 e domenica 17 novembre 2019.

Sabato e domenica il panorama dell'informazione locale è stato sconvolto dall'alluvione che si è abbattuta in tutta la Toscana. Gli aggiornamenti live nell'arco della domenica sono stati letti ben 40mila volte, solo 16mila l'allerta meteo per il lunedì 18 e metà (8mila lettori circa) si sono interessati del caso allagamenti nel Giro di Empoli.

Nel resto della settimana, per il lato cronaca nera, ha fatto scalpore la scomparsa dell'ex atleta Fabrizio Nassi e del rapper Cry Lipso trovato senza vita a Pistoia, come la vicenda del giovane Giacomo Clarke, scomparso e ritrovato due giorni dopo senza vita. Ci sono state anche notizie apprezzate per l'attualità, come la presenza della cuoca valdelsana Jessica Li Pizzi alla trasmissione Cuochi d'Italia.

Le polemiche che corrono sui social hanno avuto rilevanza anche nei quotidiani, come ad esempio l'attacco feroce di un locale a Livorno nei confronti dei disabili, o l'annunciata denuncia per le modifiche offensive alla pagina Wikipedia di Montespertoli. Tra le nostre esclusive l'ingresso di un colosso bresciano della termoidraulica all'interno di una storica azienda empolese. Tanto risalto ha avuto anche la presenza di Vasco Rossi al Firenze Rocks.

