L'ospite, pulp e grottesco in scena al Minimal Teatro

La rassegna Teatro contemporaneo del Minimal Teatro di Empoli ha in programma giovedì 21 novembre L’ospite-una questione privata scritto da Oscar De Summa e portato in scena da Ciro Masella, nella doppia veste di regista e attore, e da Aleksandros Memetaj.

Una persona si introduce in casa di un’altra persona con l’intento di rubare. Il proprietario arriva e trova lo sconosciuto con le mani in qualcosa di suo, in ciò che rappresenta il sudore della sua fronte, i suoi affetti. Questo è l’evento scatenante dello spettacolo scritto da Oscar De Summa.

È questo uno spettacolo che indaga il potere e la giustizia, il momento in cui nasce quell’assunzione di responsabilità, quel diritto-dovere che uno assume su di sé nel ritenere di essere all’altezza di giudicare ciò che è bene e ciò che è male, un desiderio di giustizia che nasce dall’impotenza.

È uno spettacolo che non dà risposte ma che pone delle domande, semplici, che scaturiscono dall’inevitabile disagio della civiltà.”

Il programma del Teatro contemporaneo prosegue mercoledì 4 dicembre con l’anteprima nazionale di Appena sotto la superficie tranquilla delle cose, dei Gogmagog liberamente ispirato ai racconti e alle poesie di Raymond Carver, con Carlo Salvador e Cristina Abati, che ha curato anche la regia.

Giovedì 16 gennaio Patres con Dario Natale e Gianluca Vetromilo. Un’intensa pièce di questa formazione calabrese fra le più significative della nuova scena del Sud del paese.

Mercoledì 12 febbraio si presenta Antropolaroid, la fotografia di una famiglia siciliana, una polaroid umana che si snoda attraverso la voce e il corpo di Tindaro Granata, autore/attore coinvolto in importanti produzioni nazionali ed internazionali di grande successo anche critico.

Mercoledì 4 marzo Maze-Labirinto, una live performance di ombre nella quale sculture e corpi tridimensionali sono proiettati dal vivo su un grande schermo.

Ultimo spettacolo giovedì 19 marzo Contrattempi con Nicanor Cancellieri, Irene Geninatti Chiolero e Franca Pampaloni. La compagnia Trioche, dopo il successo dei precedenti spettacoli vuole ora riproporre un nuovo lavoro di comicità musicale.

Tutte le sere di spettacolo per Teatro contemporaneo il Minimal Teatro sarà aperto dalle 20.00 per l’aperiScena, biglietto spettacolo e apericena € 10; biglietto solo spettacolo € 8.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it. Si ricorda che è gradita la prenotazione.

