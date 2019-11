Maltempo Montelupo, pochi disagi. Masetti: "Fondamentale avere ora le casse di espansione di Fibbiana"

Passata l’emergenza (almeno per ora) è tempo di bilanci e di verifiche. La giornata di domenica 17 novembre è stata problematica da tanti punti di vista e a Montelupo ha fatto paura soprattutto l’Arno.

Invece, la Pesa grazie alla cassa di espansione di Turbone (entrata in funzione per la prima volta dalla sua realizzazione) e il reticolo minore hanno retto senza problemi.

Sul reticolo minore sono stati fatti negli ultimi anni interventi importanti di sistemazione.

Sul territorio comunale sono presenti sono 47 bacini idrografici, afferenti a piccoli corsi d’acqua di una lunghezza compresa fra 300 e 3500 metri. I tecnici comunali hanno effettuato una mappatura dettagliata, attraverso rilievi tridimensionali, poi confrontati con quanto riportato nei documenti del catasto Leopoldino.

Il comune non ha competenze idrauliche, ma in molti casi i corsi d’acqua minori si inseriscono nel contesto urbano; tanti, infatti (come il rio Schifanoia) sono stati interrati in passato e molti problemi scaturiscono da eventuali ostruzioni nel punto di passaggio.

Da due anni a questa parte l’amministrazione comunale ha scelto di destinare risorse per la sistemazione dei corsi d’acqua minori.

Grazie a uno stanziamento di 250.000 euro e a un successivo finanziamento regionale è stata effettuata un’attività di sistemazione e bonifica.

I lavori hanno interessato in particolare: il rio della Chiusura nella frazione di Samminiatello, a valle della Strada Statale 67, il rio di Schifanoia in due tratti; a monte all’altezza di via don Milani, prima che il corso d’acqua venga tombato e a valle, subito dopo la ferrovia nel punto in cui il corso d’acqua torna in superficie per poi immettersi nell’Arno.

La zona di Poggio alle donne con la sistemazione sia del corso d’acqua che scende da Bobolino, sia con la regimazione della pioggia; oltre ai lavori idraulici è stata fatta la sistemazione della viabilità e l’asfaltatura delle strade.

«Nell’ambito della nostra programmazione abbiamo deciso di investire cospicue risorse per la messa in sicurezza del territorio. Una scelta che ha dato risultati evidenti nei giorni scorsi. In altri momenti piogge intense come quelle che sono cadute avrebbero provocato non pochi disagi.

Certo gli interventi non sono risolutivi in assoluto, ma sono la dimostrazione di come molto spesso sia necessario pianificare e intervenire in momenti tranquilli per poi fronteggiare nel miglior modo possibile le emergenze.

Sicuramente in questo quadro e proprio con l’obiettivo di limitare i danni che hanno interessato i comuni a valle di Montelupo sarebbe stato fondamentale avere in funzione le casse di espansione di Fibbiana. Un’opera iniziata da tempo e che dovrebbe essere già stata completata. Auspico che i lavori riprendano al più presto e giungano celermente a conclusione», afferma il sindaco Paolo Masetti.

Ai lavori strutturali si aggiunge un altro aspetto fondamentale che è quello umano.

«In questi giorni sia a livello comunale che a livello di Unione ho potuto contare su risorse preziose, i tecnici e i funzionari comunali, i miei assessori, i volontari e le associazioni del coordinamento del volontariato dell’Unione, la nostra polizia municipale, i tecnici dell’ufficio di protezione civile dell’Unione e della Città metropolitana, i vigili del fuoco, le Forze dell’ordine. Li ringrazio tutti per quanto hanno fatto così come ringrazio i miei colleghi sindaci, capaci insieme di fare squadra.

Ci siamo, infine, resi conto di quanto sia necessario informare in modo ancora più capillare la cittadinanza, affinché non adotti comportamenti rischiosi come ad esempio quello di avventurarsi sugli argini per “monitorare” la situazione. Grande in tal senso è stato il lavoro che ha visto professionisti della comunicazione e tecnici di Pc produrre le linee guida che regolano la comunicazione in emergenza e che hanno preso spunto da un progetto di Anci Toscana», conclude Masetti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino