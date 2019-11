Modartech, nuovo corso per giovani modellisti

Anno accademico nuovo, corso nuovo. L'Istituto Modartech non è mai stanco di offrire nuove proposte, soprattutto se vanno a formare personale specializzato, sempre più richiesto nel comparto moda. È per questo che si appresta a partire il nuovo corso in modellistica per la realizzazione di borse e piccola pelletteria, un corso che offre tutti gli strumenti necessari per imparare a creare quegli accessori di cui oggi non si può più fare a meno e che rappresentano uno dei fiori all'occhiello della produzione toscana.

Per scoprire i dettagli del nuovo corso, e degli altri in partenza di qui all'inizio del nuovo anno, il 22 novembre è fissato un Open day. Durante la giornata verranno illustrati i corsi specialistici e professionalizzanti in Web & Graphic design, Modellista CAD abbigliamento, Modellistica e Alta sartoria, Modellista CAD calzatura (corsi che rilasciano qualifiche legalmente riconosciute a livello europeo - Standard EQF - e certificazioni di formazione professionale) oltre al già citato Modellista CAD Borse e Pelletteria (questa la denominazione tecnica) mirato a formare figure specialistiche in grado di lavorare alla fase della modellistica e di prototipazione e acquisire competenze specialistiche - dalla progettazione alla realizzazione - nella creazione di borse e articoli di piccola pelletteria, adottando sia tecniche tradizionali sia software professionali.

L’open day sarà inoltre una prima occasione per gli studenti delle scuole superiori per conoscere i corsi post diploma 2020 come i triennali in Fashion Design (quest'ultimo riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, al termine del quale viene rilasciato un titolo equivalente alla laurea triennale) e in Communication Design.

L'Open day si svolgerà venerdì 22 novembre dalle 14:30 alle 17. Una giornata a porte aperte, gratuita, durante la quale si potrà conoscere l’offerta formativa, visitare l'istituto, comprese le aule e i laboratori attrezzati, ma si potrà anche usufruire di colloqui individuali di orientamento e incontri con docenti specializzati nelle diverse discipline che saranno a disposizione per presentare progetti creativi e portfolio realizzati nei corsi.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione (posti limitati).

Per informazioni e registrazione: orientamento@modartech.com, +39 0587 58458.

Fonte: Ufficio stampa

