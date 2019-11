Montopoli per sempre a Oretta Morani Marzini, una speciale donna comune

Sabato 23 novembre alle 16, presso la Sala Consiliare del Comune di Montopoli, l'Associazione Culturale Arco di Castruccio assegnerà il premio " Montopoli per sempre" a Oretta Morani Marzini, una Montopolese davvero importante per la semplicità del suo agire e per la costante attenzione ai bisogni dei suoi concittadini.

"Oretta - dice il Presidente Marzio Gabbanini - rappresenta agli occhi di tutti noi l'esempio di quei rapporti di vicinato, di solidarietà, di affetto che hanno fortemente caratterizzato la vita dei piccoli centri. L'anno scorso - continua Gabbanini - abbiamo voluto riconoscere il ruolo del dottore, Ugo Bianchi, , quest'anno la nostra scelta è stata quella di valorizzare la donna comune che ha saputo testimoniare l'amore verso quanti era espressione di un modo di vivere all'insegna della solidarietà e della fraternità".

Dopo l'introduzione di Gabbanini, Giuseppe Nazzi presenterà Morani Marzini per la premiazione, prima del brindisi finale.

Fonte: Arco di Castruccio

