Municipale, nel Piano occupazionale le assunzioni di cinque nuovi agenti

L’Amministrazione Comunale di Scandicci assumerà nei prossimi mesi cinque nuovi agenti per il Comando di Polizia Municipale. E’ quanto fissato nel Piano occupazionale approvato dalla Giunta comunale per il periodo 2020-2021. I nuovi agenti saranno assunti tramite concorso, che sarà indetto nei primi mesi del 2020 in collaborazione con gli altri Comuni della piana fiorentina. “Gli obiettivi sono una città sempre più sicura e un’attenzione ancora maggiore al territorio, a favore dei cittadini – dice l’assessore alla Polizia Municipale Andrea Anichini – come avevamo promesso, appena abbiamo avuto la possibilità abbiamo iniziato a concretizzare un piano di rafforzamento del nostro Comando di Polizia Municipale, che ogni giorno svolge un lavoro prezioso nelle nostre strade. Dopo le quattro assunzioni di quest’anno, i cinque nuovi agenti fissati per i prossimi mesi sono il chiaro segno della direzione presa”. Nel 2019, ricordiamo, l’Amministrazione Comunale ha assunto due nuovi ispettori e due agenti per il Comando di Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

