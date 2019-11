Nemmeno con un fiore, reading e coro a Vinci contro la violenza di genere

Nell'ambito delle iniziative organizzate in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che si tiene in tutto il mondo il 25 novembre, la Consulta delle Donne di Vinci ha organizzato per venerdì 22 novembre l’evento dal titolo “Nemmeno con un fiore”, presso il Teatro di Vinci, in via Pierino da Vinci 35, alle ore 21.30.

Nel corso della serata presentata dalla presidente della Consulta, Germana Frusciante, si terrà il reading sul tema dell'attrice Anna di Maggio, che sarà accompagnata dal coro popolare MirinCoro. Quest'ultimo, nato nel 2016 e guidato da Simone Faraoni e Ilaria Savini, si propone come esperienza di aggregazione attraverso il canto d'insieme e intende promuovere, nello svolgimento della sua attività, i principi di inclusività e partecipazione. L'ingresso alla manifestazione è gratuito.

“La rivendicazione e la difesa della parità di genere e la lotta contro la violenza sulle donne è sempre stato uno degli elementi cardine della politica dell'amministrazione comunale di Vinci - afferma il vicesindaco con delega alle Pari opportunità, Sara Iallorenzi - In questo senso, l'iniziativa organizzata con la Consulta delle Donne rappresenta un'ulteriore occasione di riflessione e di impegno contro ogni tipo di sopraffazione e violenza con lo scopo di ribadire i valori di dignità e rispetto che la nostra civiltà riconosce a ogni essere umano”.

All'iniziativa partecipa anche il sindacato dei pensionati SpiCgil - lega Cerreto-Vinci che farà omaggio alle donne presenti con un dono.

Infine, si informa la cittadinanza che la serata del 17 novembre presentata dalla Consulta sulla presentazione del libro di Tamara Morelli, “Una mimosa per dire...Donna” non si è svolta a causa dell'emegenza meteo ma sarà recuperata a data da destinarsi.

