Parà fermavano e chiedevano soldi a cittadini cinesi, in tre patteggiano due anni di pena

Hanno patteggiato una condanna a due anni di reclusione tre dei quattro paracadutisti del 83/o reggimento Nembo di Pistoia che nel novembre 2018 furono arrestati per aver preteso soldi da alcuni cinesi durante dei controlli. Per loro è scattat la sospensione condizionale della pena. Il quarto militare coinvolto, invece, è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Prato. Da quanto ricostruito i quattro si sarebbero appostati nei pressi delle aziende del Macrolotto Uno fermando i furgoni intestati a cinesi e minacciando denunce e multe, che potevano essere evitate pagando subito 50 o 100 euro in contanti. I quattro militari si sono congedati dalla Forza armata.

