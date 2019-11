Parlare di violenza sulle donne, incontro alle Pubbliche assistenze

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, lunedì 25 novembre , alle ore 16:00, si terrà un incontro a Empoli, in via XX Settembre per dire “no” ad ogni forma di violenza.

Presenteranno l’iniziativa Silvano Pini e Claudia Salvadori, segretari di SPI CGIL di Empoli . Inoltre, saranno presenti anche l’assessore Valentina Torrini, il Presidente di Auser Filo d’Argento Camilla Cerbone, l’operatrice Centro Antiviolenza Lilith Empoli Anna Masoni, e Daniela Borselli, segretaria SPI CGIL della Provincia di Firenze.

Al termine dell’incontro, verrà deposto un mazzo di fiori sulla panchina rossa presente in Piazza della Vittoria.

