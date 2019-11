Paul McCartney a Lucca: uno dei due concerti del 2020 sarà in Toscana, a 7 anni di distanza dal suo ultimo passaggio nel Bel Paese. La prima tappa sarà però a Napoli, dopo 29 anni dall'ultima volta, in una location eccezionale: piazza del Plebiscito. L'evento si posizionerà a mezzo secolo di distanza dallo scioglimento dei Beatles. Ma in questi 50 anni il bassista e compositore si è dilettato con dischi superbi sia da solista che con gli Wings, passando da featuring con Kanye West e Rihanna o da show meravigliosi come quello nella Piazza Rossa a Mosca e a San Pietroburgo- Il tour mondiale Freshen Up ha già avuto 39 spettacoli in 12 paesi diversi. L'ultima tranche è stata il concerto sold-out al Los Angeles Dodger Stadium a luglio. Ecco le prossime date italiane

10 GIUGNO

Piazza del Plebiscito a Napoli

13 GIUGNO

Mura Storiche di Lucca

