Pd Santa Maria a Monte, Patrizia Faraoni nuovo segretario

Si è svolta ieri sera a Santa Maria a Monte l'assemblea comunale del Partito Democratico della cittadina. L’assemblea, che ha visto una consistente partecipazione di iscritti, si è resa necessaria dopo le dimissioni del segretario Florio Maccanti ed è stata molto partecipata. Dall'incontro è giunto il nome della nuova segretaria cittadina: all'unanimità è stata votata Patrizia Faraoni, che già ricopriva il ruolo di vicesegretario cittadino. Insieme a lei è stata confermata la segreteria in carica. Alla stessa segreteria verranno aggiunti altri componenti per ampliarne e rafforzarne l'operatività.

Adesso – per il nuovo gruppo dirigente del Pd - si apre il percorso impegnativo di guidare e riorganizzare il partito per affrontare tutte le importanti sfide, elettorali e politiche, dei prossimi mesi. Santa Maria a Monte, con oltre 13 mila abitanti è una realtà in forte trasformazione, che ha visto crescere la propria popolazione in maniera costante negli ultimi decenni.

L’Assemblea del PD di Santa Maria a Monte si sta impegnando da tempo per ridare forza, entusiasmo e tornare a coinvolgere sempre più cittadini in un progetto politico progressista e democratico e per costruire percorsi politici che portino a migliorare la qualità della vita di questo territorio.

Patrizia Faraoni potrà contare sul pieno sostegno e il totale supporto da parte del Coordinamento territoriale del Partito Democratico della Provincia di Pisa.

Fonte: Pd Santa Maria a Monte

