A Pistoia un seminario alla scoperta di Linkedin

Un seminario alla scoperta di Linkedin. Lo ha organizzato Confartigianato Imprese Pistoia per lunedì 25 novembre alle 17 nel salone dei Fondatori dell’associazione. La partecipazione è gratuita.

Il seminario sarà guidato da Execus, una delle tre società al mondo autorizzata da Linkedin per la fomazione sul Social Selling, Sales Navigator e sulle soluzioni Linkedin per potenziare le vendite.

Essendo i posti limitati, è obbligatoria la prenotazione. Per partecipare è sufficiente inviare una mail a bianchi.m@confart.com entro e non oltre le ore 12 di venerdì 22 novembre prossimo.

Linkedin è un social che si può definire il Facebook in ambito professionale. Ha 500 milioni utenti nel mondo che lo rendono è il più grande network professionale esistente sul web. E’ una rete sociale, esattamente come Facebook, come Twitter e come Google+.

Questo punto è fondamentale per capire come funziona: Linkedin è stato pensato per sviluppare contatti professionali, ma è e resta a tutti gli effetti un social network e quindi ha la finalità di costruire il proprio network. Ma Linkedin non è uno dei possibili formati del tuo curriculum, e non è neppure una bacheca di annunci. È il regno del cosiddetto personal branding, è il luogo dove si avrà successo solo se si comprenderà quanto le relazioni interpersonali e la nostra capacità di comunicazione influiscano sulle possibilità di realizzare i tuoi obiettivi professionali. Lo scopo con cui è stato creato è quello di generare occasioni professionali. Andrebbe usato per trovare lavoro, certo, ma anche collaborazioni, potenziali clienti, referenti.

Mettere in pratica una corretta strategia social su Linkedin potrebbe rivelarsi un lavoro faticoso: più tempo si dedica ad un’attività, migliori saranno i risultati. Questo vale anche per Linkedin. Per una presenza davvero efficace i digital marketer consigliano di avere almeno 500 collegamenti e non meno di 10 raccomandazioni.

Ma al di là dei numeri, è fondamentale farsi conoscere, esattamente come funziona per gli altri social. Bisognerà seguire membri influenti, iscriversi ai gruppi che interessano, si dovrà postare e condividere, condividere e commentare, commentare e postare. Ma solo argomenti inerenti l’attività svolta. Quindi, né cani né gatti. Si dovranno, invece, condividere contenuti intelligenti, interessanti, e utili.

In sostanza, Linkedin non regalerà per magia l’opportunità di un lavoro, ma offrirà offrirà la possibilità di attirare l’attenzione di qualcuno in cerca competenze specifiche, prodotti o servizi.

Fonte: Confartigianato

