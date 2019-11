Arrestato questa notte un 23enne italiano trovato in auto con 20 panetti di hashish del peso di 3 kg durante un posto di blocco dei carabinieri in via Cancellieri a Poggio a Caiano. Il giovane alla guida si è mostrato nervoso durante il controllo dei militari e così è stata avviata la perquisizione personale e del veicolo. L'uomo si trova nel carcere della Dogaia a Prato a disposizione dell'autorità giudiziaria.

