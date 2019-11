Prestiti in Toscana, rata media da oltre 800 euro nel primo semestre 2019

Durante gli ultimi mesi, l’andamento di mercato ha evidenziato un aumento della propensione al ricorso al credito da parte degli italiani, sia per quanto riguarda le richieste di prestiti, sia, più recentemente, per quelle dei mutui e surroghe. All’interno di questo scenario, CRIF, basandosi sui dati disponibili in EURISC, il sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati relativi a oltre 85 milioni di posizioni creditizie, ha realizzato un’analisi sul valore delle rate medie pagate ogni mese dagli italiani nelle diverse provincie d’Italia nel corso del primo semestre 2019.

L’ammontare medio delle rate è stato effettuato per le tre forme tecniche del credito al consumo: i mutui immobiliari, i prestiti finalizzati (ossia quei prestiti destinati all’acquisto di beni e servizi quali auto, moto, elettronica ed elettrodomestici, articoli di arredamento, viaggi, ecc.) e i prestiti personali, che si legano alla progettualità delle famiglie.

L’analisi ha evidenziato che, a livello nazionale, gli italiani rimborsano rate medie di 842 € per i mutui, di 275 € per i prestiti personali e di 171 € per quelli finalizzati.

L’IMPORTO DELLE RATE MEDIE PRO-CAPITE IN TOSCANA

Dallo studio realizzato da CRIF, per quanto riguarda i mutui immobiliari, in Toscana la rata media più elevata risulta quella pagata dai cittadini della provincia di Prato con 980 € pro-capite, che si piazza così al terzo posto assoluto a livello nazionale e risulta decisamente al di sopra sia della media regionale (846 €) che nazionale (842 €). Nella graduatoria regionale seguono quindi Firenze (927 €, al 7° posto nel ranking nazionale) e Livorno (886 €), mentre il valore medio più contenuto si registra in provincia di Massa Carrara con 728 €.

È evidente che la rata media rimborsata ogni mese risente dell’importo complessivo del mutuo sottoscritto, a sua volta legato al valore degli immobili, oltre che della durata dei piani di rimborso scelti dai mutuatari.

Analizzando i prestiti personali, la rata media della Toscana risulta essere di 280 €, un dato al di sopra di quello nazionale (275 €). Scendendo nel dettaglio, si osserva come il valore medio sia abbastanza omogeneo in Regione, in una graduatoria che vede al primo posto Siena con 288 €, seguita a brevissima distanza da Massa Carrara (287 €) e Livorno (285 €). Fanalino di coda in Regione è, invece, Pistoia, i cui abitanti rimborsano mediamente 262 € ogni mese per questa forma di prestiti.

Passando ai prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi (quali auto, moto, articoli di arredamento, elettrodomestici, elettronica, ecc), infine, l’ammontare della rata media rimborsata dagli abitanti della Toscana risulta essere pari a 180 €, al di sopra della media nazionale (171 €). Il dettaglio provinciale mostra che la provincia con la rata media più elevata è Arezzo con 191 €. A breve distanza seguono quindi le provincie di Siena e Prato (entrambe con 189 €) mentre a Firenze la rata si ferma a 176 € e a Livorno a 158 €, il valore più contenuto in Regione.

PROVINCE RATA MEDIA MENSILE - MUTUI RATA MEDIA MENSILE – PRESTITI PERSONALI RATA MEDIA MENSILE – PRESTITI FINALIZZATI

MASSA-CARRARA € 728 € 287 € 168

LUCCA € 832 € 280 € 182

PISTOIA € 828 € 262 € 180

FIRENZE € 927 € 276 € 176

LIVORNO € 886 € 285 € 158

PISA € 830 € 281 € 184

AREZZO € 791 € 280 € 191

SIENA € 834 € 288 € 189

GROSSETO € 825 € 283 € 182

PRATO € 980 € 276 € 189

TOSCANA € 846 € 280 € 180

TOTALE ITALIA € 842 € 275 € 171

Fonte: Mappa del Credito – MisterCredit CRIF

“L’analisi dell’importo medio delle rate rimborsate ogni mese dalle famiglie fornisce una fotografia puntuale degli impegni assunti nei confronti degli istituti di credito. A questo riguardo va sottolineato come in questa fase, caratterizzata da un costo del denaro ancora contenuto e da livelli di rischiosità inferiori addirittura a quelli pre-crisi, i consumatori si sentano nella condizione di poter ricorrere con serenità a un finanziamento per sostenere le proprie spese o per un investimento importante come quello sulla casa, fiduciosi di riuscire a ripagare le rate senza eccessive ansie” – commenta Beatrice Rubini, Direttore della linea Mister Credit di CRIF.

