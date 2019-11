Ex sindaco ed ex assessore a processo per concussione, induzione indebita e abuso di ufficio

Rinvio a giudizio per l'ex sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli e per l'ex assessore Tina Nuti: il processo, che avrà la prossima seduta il 10 marzo, riguarda i reati di concussione, induzione indebita e abuso di ufficio. Per quest'ultimo reato è rinviata a giudizio anche una ex dirigente comunale.

Le contestazioni riguardano per Bertinelli e Nuti l'aver tentato di indurre una dirigente a rilasciare parere favorevole per l'utilizzo della Fabbrica delle emozioni per un evento in caso di pioggia, l'aver autorizzato l'uso di 'conigli vivi' durante una manifestazione pubblica nel 2015, contrariamente al parere negativo dell'Asl, l'aver tentato di indurre una funzionaria ad autorizzare un mercato natalizio nella Galleria nazionale, e ancora nel 2014 di aver autorizzato 'Percorsi notturni 2014' nonostante il via libera fosse stato negato da polizia municipale e servizio sviluppo economico. Bertinelli dovrà tenere conto anche della nomina di un dirigente comunale ad interim e della tentata induzione, verso una dirigente e una funzionaria, a dare o promettere un contributo di 7.500 euro a un centro commerciale naturale.

Il mandato di Bertinelli e di Nuti è durato 5 anni, dopo la sconfitta al ballottaggio con l'attuale primo cittadino Alessandro Tomasi nel 2017

Tutte le notizie di Pistoia