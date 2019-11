Qualità dell'aria, il M5S: "Bocciata nuovamente nostra proposta per installare le centraline"

Ieri in consiglio comunale è stata bocciata per la seconda volta la mozione presentata dal movimento 5 stelle per l'installazione di alcune centraline sia per il monitoraggio della qualità dell'aria che metereologiche. L'investimento che viene richiesto è molto modesto si aggirerebbe intorno ai 5000 €. Una centralina per il rilevamento delle polveri sottili Pm 2,5 e Pm 10 ha un costo di 100€, quella metereoligica di 600€. Niente rispetto ai quasi 30.000 € spesi solo per valutare la fattibilità di un forno crematorio!

Non sarà che vogliono nascondere qualcosa?.... Visto che, comunque, sono già previste dalla regione Toscana, perché continuare a negare tale richiesta? Aspettano forse un cambio della guardia in regione, che non è lontano, per cercare di scappare dal rischio di rilevamenti scomodi per qualcuno?

Alcuni cittadini sono disponibili ad installare delle centraline a spese proprie e rendere pubblici i dati rilevati...e se i dati fossero negativi per l'aria che respiriamo cosa farebbe il comune?... Dovrebbe installarne altre e confrontare i risultati! Quindi?.... Tutti i cittadini pagano tasse al comune e non a tutti piace il modo in cui vengono spesi tuttavia non c'è alternativa dato l'assetto del cc con le liste parallele al PD che votano il consenso a qualsiasi cosa... comprese le liste a marchio ecologico! L'aria la respiriamo tutti e capirne la qualità non è certo uno spreco!

Fonte: M5S Empoli

