Mamma licenziata, Fisascat-Cisl: "Grande partecipazione allo sciopero"

Grande partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici di Arval Firenze allo sciopero proclamato in data odierna a sostegno di Valentina, una lavoratrice che sta rischiando il licenziamento a causa delle posizioni intraprese dall'azienda che sono unilaterali e che minano la dignità della persona.

Come Fisascat, ringraziando i lavoratori e le lavoratrici che hanno aderito a sostegno della collega, confermiamo la disponibilità ad un incontro per le vie brevissime per trovare una soluzione condivisa ma sia chiaro che non smetteremo di dare risalto a questa vicenda perché non è solo in gioco un posto di lavoro all'interno di un grande gruppo che nel suo codice etico mette al centro la persona per poi disattenderlo nei fatti, ma a questo punto vogliamo conoscere i piani industriali dell'azienda entrare nel merito della riorganizzazione attuata che potrebbe nascondere ulteriori criticità. Pertanto continuerà la mobilitazione nei prossimi giorni e insieme ai lavoratori e alle lavoratrici decideremo quali iniziative intraprendere.

Fonte: Fisascat-Cisl Firenze-Prato

