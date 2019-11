Sciopero generale, aderisce anche USB Pubblico impiego: garantiti servizi sanitari essenziali

Si informa che le organizzazioni sindacali in oggetto hanno indetto per il giorno 29/11/2019 uno sciopero dei lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private per la cui articolazione si rimette alla personale informazione degli interessati.

Si ricorda che, come sempre avviene in queste circostanze, dovranno essere garantiti i servizi sanitari essenziali e, per quanto concerne le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, dovrà essere data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi non dimissibili, in ottemperanza a quanto riportato nell’Accordo Nazionale 26/09/2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero.