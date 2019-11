Segretariato sociale Pontedera: aumentano le ore col nuovo sportello in Comune

Dal prossimo lunedì 25 novembre sarà attivato uno sportello di segretariato sociale, curato da assistenti sociali professionalizzati, anche presso il Comune di Pontedera. A questo sportello si potrà accedere recandosi durante gli orari di apertura, tre giorni alla settimana, (lunedì, mercoledì e giovedì; dalle 10 alle 12) presso gli uffici delle politiche sociali a Palazzo Stefanelli, (primo piano, porta lato ovest dell'atrio della Sala Consiliare). Fino ad oggi era possibile usufruire dello sportello sociale solo recandosi presso strutture esterne al Comune. Da oggi anche nel palazzo Municipale si potrà fruire di questo servizio.

L'iniziativa è stata promossa dall'assessore al sociale Carla Cocilova: “ E' un ulteriore intervento a sostegno dei cittadini e delle cittadine in difficoltà, uno spazio di ascolto e presa in carico delle persone svolto da professionisti e che possa permettere una maggiore integrazione tra le politiche messe in atto dall'amministrazione comunale e i servizi e le reti del nostro territorio. Tutto questo perché ogni persona ha diritto ad avere supporto e opportunità per poter uscire da una condizione di fragilità, in un'ottica di sostegno finalizzato alla costruzione di autonomia. A Pontedera nessuno deve rimanere solo."

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pontedera