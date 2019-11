Sos Ragazzi, il progetto per minori in difficoltà avrà il suo crowdfunding

Un centro per aiutare giovani con difficoltà familiari e scolastiche in uno spazio che possa aiutarli a crescere in un ambiente armonioso e spensierato per creare opportunità di aggregazione: è questo l’obiettivo di S.O.S. RAGAZZI, progetto di crowdfunding ideato da La Melagrana APS che prevede la creazione di un centro semiresidenziale a Scandicci per accogliere adolescenti in difficoltà che hanno bisogno di un punto di riferimento per mantenere la propria rete sociale, educativa e affettiva. La raccolta fondi prende il via mercoledì 20 novembre, sulla piattaforma di crowdfunding Eppela (www.eppela.com/sosragazzi).

Il progetto è realizzato all’interno dell’iniziativa Firenze Crowd, percorso di accompagnamento al crowdfunding sostenuto da Fondazione CR Firenze e da Fondazione il Cuore si Scioglie, in collaborazione con la cooperativa Feel Crowd e la piattaforma di crowdfunding Eppela.

La campagna di crowdfunding ha come obiettivo economico 20.000€ e al raggiungimento del 50% del budget Fondazione CR Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppieranno la cifra raccolta. I fondi raccolti grazie alla campagna di crowdfunding serviranno per allestire il centro, per finanziare educatori ed esperti che seguiranno i ragazzi e per l’acquisto dei materiali utili alle attività educative.

I ragazzi che verranno accolti nella comunità semiresidenziale “Michele Magone” saranno un massimo di 18 minori al giorno di età compresa tra i 6 e i 14 anni, segnalati dall’associazione stessa oppure anche dai servizi sociali del territorio e saranno seguiti dal al pranzo ai compiti pomeridiani fino ad attività ricreative dalle ore 13 fino alle 20.

Quest’idea nasce come risposta ad un’esigenza del territorio per il quale la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza ha sempre rappresentato una delle priorità nelle politiche sociali e in sinergia con l’attività dei salesiani di Scandicci che da sempre si propongono di realizzare attività di prevenzione e di supporto alle famiglie.

Dichiara Yuna Kashi Zadeh, presidente Melagrana APS: “Un’equipe di educatori metterà a disposizione tempo e professionalità per individuare quel “punto accessibile al bene” che è, e resterà l’orizzonte de la Melagrana APS, Un gruppo di volontari attivi, pronti a condividere, con passione, le varie sfide che si presenteranno. Una comunità “educativa” che accompagna, come una famiglia, in questo lungo e meraviglioso cammino. Tutto con un obiettivo ben preciso: la Relazione. Con noi stessi, con gli altri e col mondo. Solo così quella corda non solo vibrerà, ma potrà iniziare a suonare”.

“Al fianco di Fondazione Il Cuore si Scioglie siamo pronti a lanciare questa nuova sfida di solidarietà che offre la possibilità ai cittadini di fare la propria parte per raggiungere obiettivi concreti di sostegno a importanti realtà del nostro territorio” – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze. La Fondazione CR Firenze dal 2016 sostiene anche le campagne di crowdfunding del progetto ‘Social Crowdfunders’, a dimostrazione del fatto che “crediamo in questo strumento innovativo e siamo certi che anche in questa occasione la sfida sarà vinta”.

“La solidarietà di nuovo protagonista della collaborazione fra Fondazione CR Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie – afferma Daniele Lanini, consigliere della Fondazione Il Cuore si scioglie – i cinque progetti che partono in questi giorni coprono diverse aree di disagio. Contiamo sull’impegno dei cittadini per sostenere insieme a noi iniziative concrete, in grado di migliorare la vita delle persone in difficoltà. Lo stesso obiettivo che perseguiamo con la campagna Pensati con il cuore che si sviluppa con le associazioni del territorio e dal 2017 ha sostenuto oltre 60 raccolte fondi e altrettanti traguardi raggiunti”.

La Melagrana APS di Scandicci ha finalità di solidarietà sociale a sostegno di persone svantaggiate. Adoperano perché si sviluppi la solidarietà tra individui, soprattutto per e tra i giovani, tenendo presente la dimensione fondamentale della famiglia e la dignità di ciascuno in quanto persona. Promuovono progetti ed interventi di sostegno indirizzati alle nuove frontiere della povertà dei giovani, del disagio minorile, a sostegno delle famiglie in difficoltà e per l’integrazione delle persone diversamente abili. Lo scopo è formare, istruire, sostenere in modo concreto e diversificato ed anche economicamente persone e famiglie con disagio per combattere le situazioni di solitudine, di emarginazione e di ignoranza, contribuendo nel proprio piccolo alla crescita di una società attenta al vero bene delle persone.

Fonte: Ufficio stampa

