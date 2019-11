Sotto lo stesso tetto, a Firenze la commedia con Ciro Esposito

Da “Io speriamo che me la cavo” a “Gomorra”, da bambino prodigio, il bulletto conquistato dal maestro Sperelli, al secolo Paolo Villaggio, a gangster nella serie tv ispirata al Best Seller omonimo di Roberto Saviano, Ciro Esposito fa parte della nuova generazioni di attori sulla cresta dell’onda, ma tra i suoi primi amori c’è sempre il teatro, che gli fa fare tappa anche nella nostra Firenze, sul palco del Cestello, dove arriva venerdì 22 novembre, alle 20,45, con la commedia brillante di Luca Giacomazzi “Sotto lo stesso tetto”, accanto a Ivan Boragine, altro protagonista di “Gomorra”, e Salvatore Catanese, per la regia di Gianni Parisi. La vicenda narra l’incontro di tre fratelli, nati da madri diverse, ma figli dello stesso padre, che, ora defunto, ha lasciato loro in eredità una mansarda ammobiliata. I ragazzi, ormai uomini, si ritrovano insieme dopo molti anni, per decidere cosa fare del lascito e degli oggetti in esso contenuti. Ogni scatolone li riporta a ricordi d’infanzia che riaccendono scontri, insofferenze, gelosie e svelano verità mai confessate. In breve tempo i tre tornano a una sorta di condizione infantile, ma non è più l’età dei giochi, così tra picchi di involontaria comicità e momenti di riflessione emergono nuove consapevolezze e nel disordine della stanza, che rappresenta un po’ il loro stesso stato emotivo, avviene il ritrovamento di un oggetto inaspettato, che si rivelerà il geloso custode della vera e più preziosa eredità lasciata loro dal padre. Info e prenotazioni allo 055.294609

