Sovraffollamento autobus a Colle Val d'Elsa, Bezzini (Pd): "Interrogazione per approfondire le ragioni degli studenti"

Il consigliere Pd in Regione Simone Bezzini depositerà in queste ore un’interrogazione per verificare quanto segnalato dai licei Volta e Don Bosco di Colle che hanno presentato una petizione per denunciare il sovraffollamento degli autobus predisposti dalla Tiemme nella tratta Poggibonsi -Colle Val d’Elsa.

“Apprendo della preoccupazioni dei ragazzi – spiega Bezzini - e nelle prossime ore presenterò un interrogazione per capire meglio e approfondire la situazione e le loro ragioni”. Bezzini fa riferimento al disagio denunciato dagli studenti del liceo Volta e Don Bosco di Colle che si troverebbero a viaggiare in bus affollatissimi e in pessime condizioni.

