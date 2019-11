Stasera pago io! Olmo e Anna e i Mostriciattoli

La rassegna dedicata alle famiglie Stasera pago io! arriva al terzo appuntamento e venerdì

22 novembre alle 21.00 al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno propone l’ultima produzione di Giallo Mare Minimal Teatro Mostriciattoli di e con Vania Pucci, età consigliata dai 3 ai 10 anni.

Olmo si domanda come mai è diventato grande improvvisamente. E’ successo quando è arrivata Anna, la sorellina! Son tutti lì intorno a lei sorridenti e lei non riesce nemmeno a parlare o a camminare eppure son tutti felici quando lei fa ghe ghe gu gu … però Olmo è quasi sicuro che sotto le sembianze della sorellina si nasconda un mostro e lui troverà le prove!

Oppure tutto è cominciato quando è andato in prima elementare? Tante cose nuove da imparare, tante nuove regole da rispettare e la maestra o il maestro, forse anche loro sono mostri da smascherare.

I mostri popolano tutta la casa, la scuola, la stanza di Olmo ma i grandi non li vedono fino a che un incontro fortunato con un piccolo cane, Polpetta, porta Olmo a dimenticare le sue paure, anzi a combatterle e a diventare grande. Cosi anche la scuola e la sorellina piano piano perdono le sembianze di mostro, anzi di mostri in casa non ce ne sono più. Neanche un piccolo mostriciattolo.

In scena il mondo dei giochi di un bambino e il suo mondo affettivo popolato da paesaggi e mostri, paesi e animali guida è raccontato da un’attrice, una disegnatrice e un’artista multimediale.

Stasera pago io! è un progetto speciale pensato e strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro.

Si propone l’originale formula del fantassegno (denaro virtuale che non comporta nessuna spesa), e pagano solo i bambini, che con un biglietto da 5 euro portano a teatro i propri familiari, i quali muniti di fantassegno possono entrare gratis e godere dello spettacolo.

ll progetto mira a coinvolgere i bambini, le scuole e le famiglie, affinché il teatro sia vissuto non come un’occasione speciale, ma come una necessità, una buona abitudine per tutti.

Anche l’orario degli spettacoli, le 21.00, è inconsueto per rassegne dedicate ai bambini e alle loro famiglie.

Stasera pago io! si concluderà venerdì 29 novembre con La bottega dei giocattoli di Teatro Crest.

Posto unico per i bambini 5€; adulti ingresso gratuito dietro la presentazione di un fantassegno.

Per avere i biglietti bisogna presentarsi il mercoledì precedente lo spettacolo, presso la biglietteria del Teatro Verdi a Santa croce sull'Arno, dalle 16.30 alle 19.30.

Solo il giorno della prevendita o la sera dello spettacolo se non saranno esauriti in prevendita è possibile avere i biglietti. Da ricordare che avere il fantassegno è necessario, ma non dà diritto all’ingresso a teatro.

Per informazioni e prenotazioni Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 –info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267;biblioteca A. Puccini tel .0571/30462.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno