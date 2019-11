Tpl su gomma, Giannarelli (M5S): "Nell'interesse di lavoratori e utenti si assegni il servizio"

“Nell’interesse dei lavoratori e degli utenti del trasporto pubblico su gomma chiediamo che la giunta regionale affidi immediatamente la gara al legittimo vincitore, Autolinee Toscane di Ratp”. Così il presidente del gruppo consiliare del MoVimento 5 stelle, Giacomo Giannarelli. “Il contratto ponte – spiega Giannarelli - è stato stipulato contestualmente al patto tra Regione, Mobit e Autolinee Toscane: l'articolo 4 di tale accordo espressamente prevede che La Regione intende adottare l'aggiudicazione definitiva della gara all'esito del completamento della verifica in ordine al requisito di partecipazione di AT, oggetto della questione interpretativa attualmente rimessa alla Corte di giustizia dell’Unione europea”.

Ebbene – prosegue Giannarelli - la sentenza è arrivata in data 21 marzo di quest’anno ed è stata chiara: sì all’affidamento. Nell’interesse generale di garantire il diritto alla mobilità per i cittadini e quello al lavoro per i dipendenti torniamo a chiedere dunque con forza l’immediato affidamento del servizio. I trasporti pubblici locali della nostra regione attendono un piano di rilancio che può essere messo in piedi soltanto sulle basi di una programmazione a lungo termine eseguita da un gestore che sia messo nelle condizioni di operare. I primi a subire danni dovuti all’incertezza che regna su questa grande problematica sono i cittadini ed è a loro e al loro interesse che guardiamo nel rivolgere l’ennesimo appello affinché il servizio trovi un’assegnazione chiara e immediata”. Il trasporto pubblico locale su gomma in Toscana impegna 5mila addetti di cui circa 4mila autisti. “Persone – conclude Giannarelli – che hanno tutto il diritto di avere a che fare con un trasporto pubblico su gomma e un sistema pienamente efficiente”.

Fonte: M5S - Regione Toscana

