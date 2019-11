Volterra conferisce la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Il Consiglio Comunale di Volterra ha approvato una mozione presentata dal Gruppo Consiliare di maggioranza Fare Volterra per dimostrare solidarietà alla Sen. Liliana Segre, a fronte degli accadimenti delle ultime settimane, che hanno reso necessaria l’attribuzione della scorta alla senatrice.

Per questo il Consiglio Comunale di Volterra esprime la massima solidarietà alla Sen. Liliana Segre per gli insulti e le minacce ricevute, condannando ogni atto di antisemitismo, discriminazione, razzismo, odio e violenza e di conseguenza tutte quelle forze politiche, associazioni, organizzazioni e movimenti che contribuiscono a far crescere nel paese un clima di odio e intolleranza con richiami e/o rievocazioni degli anni atroci del ventennio fascista.

Dall’approvazione della mozione da parte del Consiglio del 18 Novembre 2019, l’Assemblea ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria alla Sen. Segre, invitandola ad una seduta aperta del Consiglio.

Dal testo della mozione il Sindaco e la Giunta si impegnano inoltre ad incrementare il progetto Memoria, sviluppando ulteriori iniziative nelle scuole e sul territorio, tra queste la proposta del gruppo Consiliare Per Volterra di istituire un premio dedicato alla Memoria.

Fonte: Comune di Volterra

