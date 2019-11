Aggredì compagna e figlia con cocci di vetro, arrestato a Verona

I carabinieri di Montevarchi, insieme ai colleghi della Stazione di Castel D’Azzano, hanno arrestato e trasferito in carcere ieri un nigeriano con precedenti penali alle spalle per aver aggredito la compagna, colpendo anche la figlia con i cocci di una bottiglia di vetro.

L'uomo è stato rintracciato nella provincia di Verona. Le aggressioni erano avvenute ad agosto durante i festeggiamenti del Perdono di Montevarchi, al culmine di una grave lite consumatasi tra le mura domestiche. Dopo il ferimento delle due, l'aggressore si è dato alla fuga per le vie cittadine. In quella occasione i militari lo avevano rintracciato e denunciato. L'autorità giudiziaria ha disposto qualche giorno fa la custodia cautelare in carcere.

