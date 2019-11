Beccato con la cocaina a Empoli 11 mesi dopo l'ultimo arresto

Un volto noto alle forze dell'ordine di Empoli per spaccio (era stato arrestato a dicembre per possesso di cocaina vicino alle scuole) è stato beccato di nuovo dalla polizia ieri sera, martedì 19 novembre, mentre cercava di scappare da un locale anch'esso noto per altre vicende. Il 25enne C.A., tunisino non in regola con il permesso di soggiorno e in Italia senza fissa dimora, è stato bloccato dalla polizia mentre tentava di uscire dal locale nei pressi della stazione ferroviaria di Empoli e nel mentre ha gettato un involucro con 6 palline, risultate essere cocaina, di 4 grammi in totale. In tasca invece aveva 130 euro. Dopo il sequestro, negli uffici di piazza Gramsci gli agenti hanno proceduto all'identificazione e visti anche i precedenti è scattato l'arresto. Dopo il processo per direttissima di oggi, l'arresto è stato convalidato e dopo la liberazione è stata prevista dal giudice la misura dell’obbligo di firma giornaliero presso il commissariato empolese. Il titolare e un dipendente dell’esercizio commerciale nelle cui vicinanze veniva sorpreso l’arrestato erano stati già denunciati per vendita di bevande alcooliche ai minori. Il negozio verrà sottoposto all'attenzione delle autorità (questore e sindaco) affinché vengano previsti provvedimenti amministrativi urgenti.

