Un bus di linea in manovra ha abbattuto un contatore del gas metano in via Pungilupo a Pisa, all'angolo con via Manghi, non lontano dall'ospedale di Cisanello. Per l'intervento di messa in sicurezza questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa. Il transito è stato interrotto per le operazioni di soccorso e per intercettare la perdita di gas. Non è stato necessario fare alcuna evacuazione nelle abitazioni vicine e nessuno è rimasto ferito.

Tutte le notizie di Pisa