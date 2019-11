Casse di espansione Fibbiana, Bagnai (Montelupo nel cuore): "Porre fine a letargo troppo lungo"

In occasione delle recenti emergenze relative alle forti precipitazioni temporalesche, in qualità di consiglieri comunali del gruppo Montelupo nel Cuore - Centrodestra per Montelupo, siamo soddisfatti che nel nostro comune si sia avuta la sensibilità istituzionale per effettuare , prevalentemente con mezzi propri i lavori per la messa in sicurezza del territorio e che per la parte interessante il bacino del fiume Pesa hanno dato buoni frutti , ma non ci convince invece il modo timido con cui , dinanzi alla mancata realizzazione delle casse di espansione Fibbiana 1 e 2, ci si limita agli auspici di una ripresa dei lavori riguardanti il fiume Arno, perché è certo che ci sia un rapporto di causa ad effetto tra il mancato completamento delle opere in questione e gli allagamenti occorsi nei comuni limitrofi.

Considerando che la Giunta dell’ex Circondario Empolese Valdelsa approvò in linea tecnica il progetto preliminare nel 2004 e nel 2012 veniva approvato il progetto definitivo relativo al secondo stralcio funzionale e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ci pare singolare la mancata realizzazione di opere già finanziate, e sul punto c’è una responsabilità politica che non può essere attribuita ad altri se non a quella sinistra che nel tempo, comunque denominata, ha avuto senza soluzione di continuità il governo di tutte le amministrazioni locali dell’area.

Daniele Bagnai, consigliere comunale Montelupo nel Cuore - Centrodestra per Montelupo