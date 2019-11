Il Comune di Peccioli copre le spese per attività formative dei gioveni residenti

L’Amministrazione Comunale di Peccioli, considerato il grande successo e l’apprezzamento da parte dei cittadini, ha pubblicato anche per l’anno formativo 2019/2020 il bando finalizzato a sostenere le famiglie per la copertura delle spese necessarie per la pratica di attività formative di ogni genere (sport, musica, arte, lingue straniere, ecc..) svolte dai bambini e dai ragazzi residenti nel Comune di Peccioli.

La Giunta Comunale ha mantenuto i criteri e requisiti per accedere agli incentivi in base al reddito del nucleo familiare, favorendo così l’accesso alla formazione extra scolastica anche alle fasce più deboli della popolazione.

Il contributo riferito ad ogni singolo bambino o ragazzo residente nel Comune di Peccioli dai 5 ai 19 anni (fino a 16 anni per calcio e basket), appartenente ad un nucleo familiare in possesso di attestazione ISEE con un valore fino a € 40.000, sarà pari al costo sostenuto per la pratica di attività formativa con una contribuzione da parte del Comune del 100% fino all’importo massimo di € 500.

L’Amministrazione, in continuità con gli anni passati, ha altresì mantenuto l’aumento dell’incentivo fino a € 800 per chi sceglie di fare formazione musicale a Peccioli e per chi effettua viaggi studio all’estero un finanziamento aggiuntivo fino a € 1.000.

Nell’ambito dell’iniziativa è stata inserita un’ulteriore misura incentivante a favore delle associazioni sportive dilettantistiche di Peccioli, radicate sul territorio, basata sul numero dei ragazzi iscritti provenienti da fuori Comune che svolgono attività formativa continuativa.

Il bando e i moduli per la domanda sono pubblicati e reperibili sul sito internet del Comune e presso gli uffici comunali. La domanda dovrà essere presentata all’ufficio Protocollo del Comune di Peccioli entro il termine perentorio del 20 dicembre 2019 alle ore 12.00.

Fonte: Comune di Peccioli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Peccioli