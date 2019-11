Domani musica in corsia all’Ospedale Torregalli

Domani, 21 novembre, alle ore 10.00, nell’ambito del progetto Musica in Ospedale nella Città Metropolitana a cura di A.Gi.Mus. Firenze e in collaborazione con Azienda USL Toscana Centro, la musica torna ad animare le corsie dell’ospedale Torregalli.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Città Metropolitana di Firenze. A partire dalle ore 10.00, il fisarmonicista Victor Chistol terrà un percorso itinerante all’interno dell’ospedale che partirà dal punto prelievi al piano terra, per poi passare attraverso il poliambulatorio allo stesso piano e concludersi al DH oncologico. L’iniziativa è principalmente indirizzata agli utenti dell’ospedale.

Musica in Ospedale nella Città Metropolitana prevede numerosi concerti in ospedale fino a dicembre, che oltre alla città di Firenze toccano i presidi di Figline, Borgo San Lorenzo, Fucecchio ed Empoli.

Domenica 24 novembre si inaugurano i concerti all’ospedale Serristori di Figline (Piazza XXV Aprile, ingresso libero), a cura di A.Gi.Mus. in collaborazione con la Scuola di Musica Schumann di Figline Valdarno. Alle ore 16.30, nell’area dell’antica Villa Serristori, si esibirà in concerto il violinista Alessio Benvenuti, con un programma con musiche di J.S. Bach.

I concerti di musica in ospedale a cura di A.Gi.Mus. saranno completati questo fine settimana da “Careggi in Musica”, domenica 24 novembre alle ore 10.30 presso l’Aula Magna del Nuovo Ingresso di Careggi a Firenze (Largo Brambilla 3, ingresso libero). Si esibirà in concerto il duo pianistico formato da Helga Pisapia e Michela Senzacqua, che eseguirà musiche di Debussy, Fauré, Ravel.

Le stagioni concertistiche di Figline e di Careggi in Musica sono rivolte anche al pubblico esterno.

Victor Chistol è nato a Mingir, in Moldavia, nel 1988. Ha conseguito la maturità al Liceo delle Arti "Victor Brauner" di Piatra Neamt (Romania) ed è stato più volte premiato in concorsi nazionali. Si è esibito con successo sia come solista che come componente di gruppi di musica tradizionale.

Attualmente frequenta il Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini" di Firenze nella classe di fisarmonica del M°Ivano Battiston , e svolge attività con L'ensemble “Le Fisarmoniche del Conservatorio di Firenze”. E’ stato insegnante di fisarmonica nel 2017 presso l'istituto Comprensivo Guicciardini a Firenze.

Ha avuto numerose collaborazioni tra cui, le più importanti, con: L'orchestra della Toscana diretta da Nicola Piovani, Il Maggio Musicale Fiorentino, L'orchestra dei Filarmonici di Firenze diretta da Stefano Burbi, Derazey Quartet of the London Royal Academy of Music, La filarmonica Volere è Potere di Pontedera diretta da Stefano Gatti, diverse compagnie e gruppi teatrali, l'orchestra dei giovanissimi diretta da Gisella Cosi, l’ensemble di Musica Contemporanea di Luciano Garosi ed Il Quintetto“A. Piazzolla” - classe di musica da camera - M°Daniela De Santis del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze.

Fonte: AUSL Toscana Centro

Tutte le notizie di Firenze