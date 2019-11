Per il compleanno di Andrea Marmugi 3mila euro donati al Meyer

Sono stati depositati ben 3mila euro a favore della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer raccolti durante i funerali di Andrea Marmugi, il giovane scomparso troppo in fretta lo scorso venerdì 14 giugno a Empoli. La donazione è stata fatta dai genitori in nome loro, della compagna di Andrea e della figlia Sofia. I fondi andranno esclusivamente per la ricerca sul medulloblastoma, il tumore che posto fine troppo in fretta alla vita di Andrea. La donazione è stata fatta pochi giorni fa ma resa nota in occasione del compleanno del giovane, oggi 20 novembre. Avrebbe compiuto 24 anni. La famiglia vuole ringraziare tutti coloro che alle esequie, che si sono tenute alla Vela Margherita Hack di Avane, hanno voluto effettuare una donazione.

