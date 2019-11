Infiltrazioni di acqua alla scuola di Ponzano, la denuncia di Chiavacci (Lega)

Come gruppo Lega Empoli, il consigliere comunale Gabriele Chiavacci ha riscontrato delle criticità all'interno scuola dell'infanzia di Ponzano, in seguito all'ispezione effettuata ieri pomeriggio. "Mi era stata segnalata da alcuni genitori una situazione critica dovuta a numerose infiltrazioni di acqua piovana che hanno costretto i bambini a mangiare nelle classi in quanto la mensa era inagibile - spiega Chiavacci -. Durante l'ispezione ho potuto constatare che il refettorio, così come diverse aule e un corridoio ad esse adiacente, presentano numerose infiltrazioni di acqua piovana che hanno danneggiato sia le pareti (recentemente pitturate) che i controsoffitti. Al di là di eventuali rischi per i bambini e per chi vi lavora, che dovranno essere accertati dalle competenti autorità alle quali segnalerò quanto ho riscontrato, la situazione che mi si è presentata non è degna di una scuola con i decantati standard che questa amministrazione vorrebbe far credere ai propri cittadini. Non è la prima volta che questo plesso scolastico evidenzia problemi sia di natura strutturale che di carattere sanitario.

Vista la situazione che ho riscontrato a Ponzano, è mia intenzione nei prossimi giorni di effettuare altri sopralluoghi nelle scuole del comune. Al riguardo chiedo ai cittadini di contattarmi per segnalarmi eventuali criticità." Vigileremo per vedere se l'amministrazione interverrà risolvere queste criticità.

