A Palazzo del Pegaso un lapide in memoria di Cosimo I de’ Medici

“A Cosimo I de’ Medici, fondatore della dinastia toscana, statista rinnovatore, optimus princeps, nel V centenario della sua nascita, a 450 anni dalla nomina ‘Magnus dux Etruriae’, questo marmo si pose perpetuandone la memoria”. Questa la lapide commemorativa che sarà posta all’interno del palazzo del Pegaso, come prevede una delibera presentata dal presidente Eugenio Giani e dei consiglieri Jacopo Alberti e Giacomo Bugliani, e approvata dal Consiglio regionale.

Come spiegato all’interno dell’atto, sulla scia della legge sui Grandi Toscani e in particolare sull’articolo riguardante la celebrazione del cinquecentenario della nascita del Granduca di Toscana: la proposta della Consulta per la denominazione dei beni regionali è coerente “con le finalità di valorizzazione dell’identità e della memoria storica della Toscana, come elemento determinante nel contesto complessivo della storia italiana e quale caratterizzazione storica e culturale del territorio regionale”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

