Ci lascia Luca Ammannati, paladino dei residenti lungo la 429

Aveva da poco compiuto 60 anni Luca Ammannati, ma una malattia l'ha portato via dall'affetto dei suoi cari, la compagna Simona e i figli Alessio e Andrea.

Lavorava in Publiambiente ed era di Fontanella, frazione tra Empoli e Castelfiorentino, e prima delle difficoltà dovute allo stato di salute è stato uno strenuo sostenitore della nuova srt 429, tanto da far parte come vice presidente del comitato Sì429! nato nel 2014, poco tempo dopo il commissariamento del tratto. Si è fatto portavoce dei disagi dei residenti della sua frazione, di Sant'Andrea e di tutti coloro che volevano vivere in pace, lontano dal traffico dei mezzi pesanti e dai rischi per la sicurezza stradale. In una delle foto simbolo della sua partecipazione civica si rivolge direttamente al presidente Enrico Rossi per rappresentare le istanze del comitato.

Le prime parole di cordoglio sono giunte dal sindaco Alessio Falorni: "Purtroppo la giornata di oggi si apre con una notizia che mi riempie il cuore di dolore. Luca è stato un amico speciale. Mi ha sostenuto fin dall’inizio di questa avventura, ha condiviso con me gioie e paure di questo obiettivo fisso che era la 429, lui che si sentiva sulle spalle la difesa dei cittadini “di confine”, fra Empoli e Castello, un popolo frammentato, genuino, che a volte si sente dimenticato nel suo essere periferico. Mi ha sempre aiutato, e nell’affrontare assieme le difficoltà si è creato un bellissimo rapporto. Un uomo vero, di quelli che piacciono a me; saldo nelle sue posizioni, mai scontate, e sempre pronto a lottare per i suoi obiettivi, orgoglioso di quel che era e soprattutto della sua famiglia, di quei figli che per lui erano davvero la luce degli occhi. Inutile dire che mi mancherà tremendamente. Andrà ad abbracciare un altro amico comune, Salvatore Sciarrino, con cui abbiamo condiviso le stesse emozioni".

