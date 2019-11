Manutenzione straordinaria al campo sportivo di Fibbiana, costi a carico dell'Asd Urme

Un intervento di manutenzione straordinaria al campo sportivo di Fibbiana: lo sosterrà l’associazione Rugby Montelupo nell’ambito di quanto stabilito nella convenzione di affidamento dell’impianto. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto presentato ASD Unione Rugby MontelupoFiorentino – Empoli.

Tali interventi saranno sostenuti dalla società sportiva come previsto dall’offerta presentata nell’ambito della manifestazione di interesse per l’affidamento degli impianti. Infatti, a fronte degli interventi di manutenzione straordinaria, la durata della concessione è stata estesa da 5 a 10 anni.

Il complesso è costituito da 3 campi sportivi, di cui uno in erba naturale per la pratica del rugby e due con manto sintetico per il calcio a 5. A servizio degli impianti sono stati realizzati due edifici utilizzati come spogliatoi e club-house.

I lavori prevedono opere di manutenzione straordinaria necessarie per poter rendere il complesso nel suo insieme più funzionale e adeguato. Saranno realizzate in circa 3 anni e saranno interamente finanziate della società “A.S.D. Unione Rugby Montelupo Empoli”.

Nello specifico si prevede di ripristinare gli spogliatoi, che attualmente versa in cattive condizioni di manutenzione, attraverso la sistemazione igienica dei locali ed il rifacimento della impermeabilizzazione in copertura, oltre alla integrale sostituzione della copertura in pannelli degli spogliatoi di calcio a 5.

Per quanto riguarda il fabbricato adibito a club-house, nel quale vengono svolte le attività sociali legate alla pratica agonistica si prevede, oltre ad alcune opere di mantenimento, la possibilità di ampliare leggermente la struttura per potervi ospitare in maniera adeguata tutte le compagini sportive che di volta in volta parteciperanno alle manifestazioni in programma.

In ultimo saranno sistemate tutte le recinzioni presenti nell’impianto, oltre alla sostituzione dei manti in sintetico dei campi di calcio a 5 per poterne rinnovare la fruibilità e saranno collocate due piccole tribune per il pubblico.

«Progressivamente attraverso diverse modalità che vanno dall’intervento diretto, al sostegno parziale a convenzioni specifiche (come nel caso di Fibbiana) l’amministrazione comunale sta intervenendo per riqualificare le attrezzature sportive del territorio.

La modalità scelta per Fibbiana pone le basi per una collaborazione duratura nel tempo con una società che in pochi anni ha avuto la capacità di attrarre numerosi sportivi e che comunque propone (con buoni risultati) uno sport che deve essere sicuramente incentivato, come il rugby.

Credo, infine, che tutta la frazione avrà una ricaduta positiva da questi lavori, in termini di riqualificazione di un’area e di incremento di persone che frequentano questo luogo», afferma l’assessore allo sport Simone Focardi .

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino