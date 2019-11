Professioni intellettuali, il punto in Toscana sui cambiamenti del settore

Sono ancora aperte le iscrizioni per l'incontro che la Regione organizza, insieme alla Commissione regionale dei soggetti professionali, il prossimo venerdì 29 novembre presso l'auditorium di Sant'Apollonia a Firenze (via San Gallo 25). Reti fra professonisti, equo compenso, semplificazione amministrativa e qualità dei servizi: questi alcuni dei temi al centro del seminario che trae spunto dalla presentazione dei nuovi dati della ricerca affidata all'Istituto regionale per la programmazione economica in Toscana (Irpet), nell'ambito dell'Osservatorio sulle professioni, aggiornata per gli anni 2018-2019.

Una base di lavoro particolarmente interessante per fare luce sui cambiamenti in atto in un settore che in Toscana pesa più che in altre regioni. Dalla prima indagine svolta nel 2015, appare in costante crescita. La ricerca si è svolta attraverso un questionario online, rivolto direttamente ai professionisti, grazie alla collaborazione con i diversi ordini e associazioni professionali.

Crediti formativi professionali

La partecipazione dei professionisti all'iniziativa dà luogo al riconoscimento di Crediti formativi professionali per tutti quegli Ordini / Collegi / Associazioni professionali che accreditano il seminario.

Il seminario avrà inizio alle 9. Le conclusioni saranno tenute, intorno alle 13, dal presidente della Regione Enrico Rossi. Fra i partecipanti l'assessore alla presidenza Vittorio Bugli

Dopo la registrazione dei partecipanti, sono previsti i saluti di apertura di Gianfranco Simoncini, consigliere del presidente per il lavoro del presidente della Regione.

Seguiranno la presentazione della ricerca da parte del direttore Irpet Stefano Casini Benvenuti e due tavole rotonde, rispettivamente su "Sistema delle reti tra professionisti" (ore 10.40, coordina Franco Pagani vice presidente Commissioni professioni non organizzate in ordini e collegi) e su "Semplificazione fra Pa e professionisti, qualità delle prestazioni, equo compenso" (ore 11.40, coordina Sandra Vannoni vice presidente Commissione professioni ordinistiche).

