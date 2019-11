Rossi nel Cuoio post-alluvione: "Altre due casse di espansione per Fucecchio"

Da zona critica in caso di alluvioni a soluzione per le piene dell'Arno, ancora durante i periodi di lunghe e copiose piogge. La frazione di Roffia e il suo simbolo, il bacino remiero, sono stati celebrati oggi con il ritorno del presidente della Regione Enrico Rossi, in visita nei territori colpiti dall'ondata di maltempo dello scorso weekend.

Dopo l'appuntamento di Pontedera allo Scolmatore, il presidente è passato dal Bacino di Roffia e dalla zona tra Fucecchio e San Pierino, due aree nevralgiche del Comprensorio del Cuoio per quanto riguarda l'alluvione di domenica 17 novembre. Inoltre ha fatto visita ai Canottieri, la cui sede ha subito alcuni danni dopo che un metro d'acqua aveva inondato palestre e uffici.

Il presidente ha ribadito come l'opera fondamentale del Bacino divenuto cassa di esondazione ha permesso la riduzione del rischio idraulico da San Miniato fino alla foce delll'Arno, realizzata con circa 18 milioni di finanziamenti regionali, che consente di smaltire fino a 5 milioni di metri cubi.

"Adesso noi pensiamo di fare una programmazione di 5 anni, sempre con investimenti di 100 milioni all'anno, che discuteremo in giunta e in Consiglio per altre due casse di espansione, nella riva destra dell'Arno così che anche la situazione di Fucecchio possa essere recuperata".

