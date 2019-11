Il sindaco di Milano Beppe Sala nominato Ambasciatore del tartufo di San Miniato

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tra gli Ambasciatori del Tartufo bianco di San Miniato. L’importante onorificenza enogastronomica è stata consegnata dal sindaco di San Miniato Simone Giglioli durante l'assemblea nazionale dell'Anci in svolgimento ad Arezzo. A Sala è stato fatto dono di un bel tartufo bianco molto profumato insieme a un volume sulla storia della città.

Il tartufo è stato donato come segno di gratitudine personale per quanto Sala ha fatto per il made in Italy nel mondo attraverso l'Expo e oggi, per il ruolo istituzionale di sindaco di Milano per continuare e rinsaldare i rapporti e le relazioni istituzionali sulla scia della storia passata e recente. L'iniziativa è stata preparata grazie alle relazioni tra Arga Lombardia nella figura di Fabio Benati e Arga Toscana nella persona di Fabrizio Mandorlini.

Le vicende di San Miniato si legano a doppio filo lungo i secoli con le vicende della città di Milano. Un legame secolare. Il condottiero Francesco Sforza nacque a San Miniato, la famiglia dei Borromei era radicata in città prima di arrivare a Milano e San Carlo (Borromeo) è copatrono di San Miniato.

Per arrivare ai nostri giorni: il sindaco di Milano Pietro Bucalossi parlamentare per cinque legislature, vice presidente della Camera dei Deputati e Ministro della Repubblica Italiana e Sindaco di Milano, era nativo di San Miniato. Pioniere nella lotta contro i tumori, si trasferì nel capoluogo lombardo sulla scia di un altro illustre sanminiatese l'oncologo Pietro Rondoni. Nel 2012, a venti anni dalla morte di Bucalossi, l'amministrazione comunale di San Miniato gli ha intitolato i giardini pubblici della città alla presenza dell'Assessore alle Attività produttive e del gonfalone del Comune di Milano dopo che a Palazzo Marino, San Miniato era stata ricevuta in delegazione e fu svolta una cerimonia pubblica per ricordare insieme al comune di Milano la figura di Bucalossi. L'assessore alle Attività Produttive del Comune di Milano inaugurò la 42° Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato.

L'Expo milanese a cui San Miniato è stato presente in più occasioni con il tartufo bianco è stata l'occasione per rinsaldare di nuovo i rapporti tra le città.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha ringraziato della gentilezza, apprezzando molto il tartufo bianco di San Miniato, "una grande eccellenza italiana nel mondo che ben si coniuga col ruolo che Milano svolge e ha in Europa".

"Il tartufo di San Miniato è un prodotto che crea e consolida relazioni istituzionali, - commenta Simone Giglioli - ho invitato ufficialmente, il sindaco Sala a visitare la nostra città.

Intanto la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato che festeggia il mezzo secolo di vita, avrà il suo acme nel fine settimana del 23 e 24 novembre dove sono attesi buongustai e visitatori da tutta Italia.

