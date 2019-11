Spaccio in galleria Gramsci, due arresti a Pisa

Spacciava nella galleria Gramsci di Pisa ed era stato notato sia dagli esercenti, che avevano utilizzato lo 'Sguardo di Vicinato' per contattare la polizia, sia dalle telecamere della videosorveglianza. Il 29enne algerino, B.I. le iniziali, è stato arrestato dagli agenti ma per scappare ha ferito uno di questi, che ha riportato una prognosi di 7 giorni. Durante la perquisizione è stato trovato con due involucri contenenti marijuana. Quest'oggi ci sarà il processo per direttissima per spaccio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Poco prima, nella galleria B (l'arresto di cui sopra era avvenuto nella A), un altro pusher, un tunisino 31enne, ha cercato di disfarsi della droga che aveva mettendola in bocca. Sei dosi di cocaina ed eroina sono state recuperate dagli uomini della volante. Anch'egli è stato arrestato.

