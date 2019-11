Sulla ss68, al km 59 nel territorio di Colle Val d'Elsa, i vigili del fuoco di Siena e Firenze stanno intervenendo per il recupero di un tir uscito fuori strada. Il mezzo pesante trasportava acido cloridrico. Non si segnalano sversamenti di liquido e per consentire le operazioni di soccorso al momento la strada è stata chiusa al traffico.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

