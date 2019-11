Dopo 3 anni ritorna il bagno pubblico al parco di Serravalle. Idea per un bar nel verde

Un nuovo servizio igienico nel parco urbano di Serravalle a Empoli. È stato installato proprio oggi, venerdì 22 novembre 2019, esattamente dove era la struttura precedente che negli ultimi anni era stata più volte danneggiata a causa di atti vandalici, tanto da renderne, ormai da almeno 3 anni, impossibile la riparazione e una manutenzione costante.

«Piccole cose che fanno la differenza – ha commentato il sindaco di Empoli Brenda Barnini –. Il nostro Parco così bello e frequentato durante tutto l'anno aveva bisogno di questo servizio essenziale. Va avanti poi anche l'idea di realizzare una struttura fissa che svolga servizio bar, per una pausa rilassante nel cuore verde della nostra città».

L’amministrazione comunale ha investito quasi 50.000 euro, comprensivi del montaggio e dell’Iva, per sostituire il servizio igienico pubblico con un modello autopulente dotato di requisiti funzionale anche per portatoti di handicap. La nuona struttura, nelle dimensioni del tutto simile alla precedente, posta all’ingresso del parco, lato Via Basilicata-Via Serravalle, ha dispositivi per il lavaggio, la sanitizzazione, la profumazione e l’asciugatura del locale.

Finalmente il parco di Serravalle torna ad avere a disposizione un bagno pubblico, si tratta dell’ennesimo investimento che l’amministrazione comunale fa in questa splendida area verde dopo il rinnovo delle strutture ludiche, dopo la nuova staccionata che corre attorno al laghetto, dopo aver valorizzato il parco con l’organizzazione di eventi di livello locale e nazionale, come per esempio il Beat festival.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

