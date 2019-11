Nel tardo pomeriggio una donna anziana è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali a Piano del Quercione, nel comune di Massarosa.

L'incidente, durante una forte pioggia, è avvenuto in via Sarzanese. La donna ha riportato un grave trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita. È stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Cisanello di Pisa, dalla Misericordia di Massarosa.

