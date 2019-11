Biblioteca San Giorgio di Pistoia, nuovo punto prestito nella sede Cgil alle Fornaci

Un nuovo punto prestito della biblioteca sarà aperto all’interno della sede della Cgil alle Fornaci: l’inaugurazione è in programma per lunedì 25 novembre, alle 16, negli spazi di via Gentile 40/s, nei pressi di piazza Nelson Mandela. Saranno presenti per l’apertura del punto alcuni rappresentanti della biblioteca San Giorgio, della Rete Documentaria della Provincia di Pistoia, della Cgil di Pistoia e della Fondazione Valore Lavoro.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Per tutti davvero”, che Pistoia, nominata “Città che legge” dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha presentato al Centro per il libro e la lettura, ricevendo uno specifico finanziamento.

Il punto prestito vuole essere un’occasione per costruire assieme uno spazio dedicato alla lettura, strumento per guardare il mondo con occhi molteplici e ampliare i propri orizzonti. All’interno del nuovo presidio bibliotecario sarà messa a disposizione, oltre a testi sull’educazione personale, sulla famiglia e a libri per ragazzi, una selezione di scritti di narrativa, alcuni dei quali in lingua, per soddisfare le esigenze delle comunità linguistiche presenti sul territorio.

Il nuovo punto si va ad aggiungere a quelli già attivi sul territorio pistoiese, una rete sempre più capillare, a testimonianza dell’impegno dei bibliotecari pistoiesi, attenti a estendere il più possibile l’accesso ai servizi culturali, soprattutto nelle zone e per le fasce sociali più disagiate

I presidi ai quali si aggiunge questo nuovo punto sono: quello della Coop in viale Adua, il Tanilla’s Park a Sant’Agostino, quello accolto nella sede dell’associazione 'Voglia di Vivere' in via Capitini, quello dell’istituto Raffaello, della scuola secondaria 'Marthin Luther King' al Bottegone e il punto Biblionet di Cireglio.

Nella stessa ottica vanno inquadrati anche il servizio di prestito a domicilio per anziani, e il progetto Librobus, che mette a disposizione una navetta gratuita per accompagnare in biblioteca le persone non autonome.

L’orario del nuovo punto prestito coincide con quello di apertura della sede della Cgil: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30; il sabato dalle 8.30 alle 12.

