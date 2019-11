Cgil Siena contro la violenza sulle donne: 40mila buste ai panifici per far arrivare il messaggio nelle case

Proseguono le iniziative della CGIL di Siena contro la violenza sulle donne.

Anche quest’anno, in occasione del 25 novembre, i panifici della provincia senese useranno 40.000 buste del pane con la scritta “La violenza contro le donne non può essere pane quotidiano” e i numeri telefonici dei 4 Centri Antiviolenza di zona (Siena, Valdelsa, Amiata e Valchiana) a cui è possibile rivolgersi.

Un messaggio importante da far arrivare in maniera capillare nelle case, in quei luoghi dove ogni giorno si consumano le peggiori violenze, luoghi sicuri che si trasformano in prigioni.

La grafica della busta è realizzata dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” di Siena.

L’iniziativa è organizzata dal Coordinamento donne del Sindacato Pensionati SPI CGIL e dal Dipartimento pari opportunità CGIL di Siena.

“Ringraziamo per la disponibilità e la sensibilità – sottolineano le donne del sindacato – tutti i forni che hanno aderito alla nostra iniziativa, in particolare il Panificio Sclavi, che ci omaggerà di pagnottine che distribuiremo presso la Camera del Lavoro di Siena, alla Lizza, nella giornata di lunedì. Un ringraziamento anche all’azienda di trasporti Tiemme per la sensibilità dimostrata, dato che trasmetterà lo stesso messaggio sui monitor degli autobus di linea fino alla fine dell’anno”.

“Come recita lo striscione che tutti gli anni esponiamo sulla terrazza della Camera del Lavoro di Siena – concludono le donne della Cgil – ‘La violenza sulle donne è una sconfitta per tutti’, quindi sconfiggiamola insieme!”.

Fonte: CGIL Siena - Ufficio stampa

