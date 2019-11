Stretta contro la droga a Prato: tre arresti e una denuncia

Continua l'attività antispaccio da parte dei carabinieri a Prato, negli ultimi giorni sono stati arrestati tre individui mentre un quarto è stato denunciato.

Alle 20 di giovedì 21 novembre in via Roncioni un 27enne di origini marocchine è stato colto in flagrante mentre spacciava cocaina. Alle 13 di ieri, venerdì 22 novembre, in via Catani un 43enne di origini marocchine è stato sorpreso con 200 grammi di hashish ed è stato messo in manette.

Sempre a Prato in via Ferrucci il 22 novembre p stato denunciato un 22enne nigeriano: stava nascondendo in una siepe circa dieci grammi di eroina in dosi. Arrestato invece un 35enne di origini cinesi in via Curtatone: alle 22 di ieri è stato sorpreso con 25 grammi di ketamina, 7 pasticche di ecstasy e attrezzatura per il confezionamento-

