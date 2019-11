Educazione a misura di bambino: Scuola in Natura cerca una nuova sede, ecco la raccolta fondi

Scuola in Natura è una realtà educativa presente a Fucecchio con un asilo a Vedute e una scuola elementare in via di Burello. Seguendo l'esempio della pedagogia Waldorf, teorizzata e messa in pratica da Rudolf Steiner, puntano a un tipo diverso di approccio educativo con i bambini, senza banchi né lezioni divise per materie, ma con un lavoro 'orizzontale', dove tra un lavoro ai ferri e una danza si può imparare l'italiano o le tabelline.

Nel 2013 nasce l'associazione di promozione sociale ma il progetto Scuola in Natura nasce nel 2014 con la prima classe del nido avviata, con libera retta per le famiglie che contribuiscono anche nelle attività della scuola. Quei ragazzi oggi fanno la seconda elementare e per l'asilo c'è un'altra classe unica, ma i genitori e gli educatori stanno pensando a un progetto in una nuova sede, sempre nel territorio di Fucecchio. Per questo è nato il crowdfunding partito oggi, sabato 23 novembre e che terminerà il 23 di maggio del 2020, con una festa di chiusura dalle 15 alle 19 sperando che il progetto possa essere finanziato in toto.

Un video è stato prodotto con le voci dei genitori che raccontano la loro esperienza per Scuola in Natura. La campagna trova spazio nella piattaforma Produzioni dal basso, affiliata a Banca Etica, seguendo i principi valoriali propri del gruppo che si sta dando da fare nelle due sedi di Fucecchio. Tra le 'ricompense' per chi contribuirà c'è anche un'esperienza all'interno della scuola.

A raccontare alla stampa come nasce la raccolta fondi erano presenti Giusi Brancati, Elisa Martinuzzi, Daniela Panza e Cristiano Gazzarrini. Per l'amministrazione comunale la vice sindaco Emma Donnini e l'assessore all'associazionismo Emiliano Lazzeretti. Se la raccolta fondi andrà a buon fine l'obiettivo, pur con i tempi tecnici e con un lavoro ben curato, è di poter far partire la nuova sede per l'anno scolastico 2019/2020 e di ampliare la comunicazione del progetto che piano piano si è rafforzato ed è diventato una solida realtà nel panorama educativo di zona.

Per presentare l'evento ci saranno 4 appuntamenti: domenica 1 dicembre dalle 15 alle 19 a Villa Pacchiani a Santa Croce sull'Arno, sabato 8 febbraio 2020 allo stesso orario ad Altopascio, sabato 21 marzo a Empoli con lo stesso orario e poi la festa di chiusura a maggio.

Elia Billero

Tutte le notizie di Fucecchio