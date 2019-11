Danneggia alcuni veicoli e scappa, rintracciata automobilista

Ha urtato quattro scooter in sosta e si è allontanata senza fermarsi ma non è sfuggita alla Polizia Municipale che l’ha rintracciata e multata. Si tratta di una automobilista che lo scorso 14 novembre intorno alle 7.30 mentre stava transitando in via Lorenzo Il Magnifico ha sbattuto contro quattro scooter parcheggiati provocando ai veicoli gravi danni. La donna invece di fermarsi si è allontanata verso la Fortezza dandosi alla fuga. Gli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto grazie alle immagini delle telecamere e alle testimonianze di alcuni passanti sono riusciti a risalire a identificare marca e modello dell’auto. Nei giorni successivi hanno effettuato una ricerca approfondita nella zona finché non hanno notato l’auto sospetta in transito in via Bolognese verso piazza della Libertà. Gli agenti hanno quindi fermato il veicolo appurando che riportava danni compatibili con l’incidente. La conducente, messa alle strette, ha ammesso le proprie responsabilità. Per lei è scattata la sanzione da 303 euro con taglio di 4 punti sulla patente. La Polizia Municipale ha poi informato i proprietari dei veicoli in modo che potessero procedere al risarcimento danni.