L'Empoli ha cambiato allenatore, ma non sostanza. In casa contro il Venezia è arrivato un altro pari, che muove un po' la classifica ma non il morale. Azzurri avanti con Mancuso al 5', il pari di Aramu è su rigore a pochi minuti dalla fine.

